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Среда, 02.10.2019
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Минкульт пополнился тремя новыми заместителями
14:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Кабмин назначил трех заместителей министра культуры, молодежи и спорта.

Кабинет министров Украины назначил троих заместителей министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского.

"Сегодня Кабмин поддержал назначение моих заместителей. Представляю, Анатолий Максимчук - первый заместитель, Ирина Подоляк и Владимир Шумилин – заместители", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Анатолий Максимчук родился 14 января 1980 года, закончил НТУ "Киевский политехнический институт" и Киево-Могилянскую бизнес-школу, работал заместителем генерального директора ООО "Старлайт Медиа".

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Ирина Подоляк родилась 2 мая 1967 года, закончила Львовский национальный университет им. Франко, была первым заместителем председателя комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады 8-го созыва.

Владимир Шумилин родился 25 июля 1961 года, окончил Киевский национальный университет им. Т.Шевченко и Международный институт менеджмента, основатель группы компаний АТМ, которая занимается проектированием и строительством спортивных сооружений.

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Кабмин, Минкульт, Ирина Подоляк, Анатолий Максимчук, Владимир Шумилин.
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