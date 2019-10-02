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Криклий: Для иностранцев планируем платный проезд по дорогам

Криклий: Для иностранцев планируем платный проезд по дорогам
15:11 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в планах сделать платный проезд по дорогам для иностранных граждан.

В Кабинете министров планируют сделать платным проезд по дорогам Украины для иностранцев.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время рабочего совещания в Николаеве.

"Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз.

Например, в Украине заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и надеяться, что депутаты это поддержат", - подчеркнул министр.

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Криклий добавил, что в следующем году из госбюджета планируется получить дополнительные средства на дороги.

"Ведь если мы хотим реализовать амбициозную цель - отремонтировать 24 тысячи километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть", - заявил министр.

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Дороги, Кабмин, Министр инфраструктуры, Владислав Криклий.
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