Путин: Россия готова на год продлить транзит газа через Украину

Новости Украины:Путин заявил что, Россия давно была готова продлить транзит газа однако ждали пока Украина сформирует необходимые органы власти.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова на год продлить существующий договор на транзит газа через Украину, если не будет подписан новый договор.

Об этом он сказал на Международном форуме "Российская энергетическая неделя".

Он заявил, что Россия давно была готова к переговорам с Украиной по этому вопросу, но "они никак не могли раскачаться и сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены вести переговоры подобного рода".

При этом он подчеркнул, что транзит через Украину должен быть экономически целесообразен для всех участников процесса.

Путин добавил, что Украина имплементирует энергетическое законодательство Европы.

"Если она сможет это сделать до конца года – мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством, если это не сможет сделать, что вполне вероятно – тогда мы просто готовы продлить на какое-то время – скажем на год существующий контракт на прокачку", – добавил он.