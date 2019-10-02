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Криклий приехал на инспекцию КПВВ "Чонгар" (Фото)
Криклий приехал на инспекцию КПВВ "Чонгар" (Фото)
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Криклий приехал на инспекцию КПВВ "Чонгар" (Фото)

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Криклий приехал на инспекцию КПВВ "Чонгар" (Фото)
16:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:Владислав Криклий вместе с другими чиновниками прибыл для проверки строительства КПВВ "Чонгар".

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов и глава Херсонской ОГА Юрий Гусев прибыли на КПВВ "Чонгар" на админгранице с АРК для инспектирования хода строительства режимного и сервисной зон.

Они ознакомились с ходом строительства, а затем в закрытом режиме начали совещание по вопросам обустройства временных КПВВ для автомобильного сообщения "Каланчак" и "Чонгар", в частности, зон сервисного обслуживания перед ними.

Во время представления председателя Херсонской ОГА на КПВВ "Чонгар" 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что реализовать второй завершающий этап проекта – создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг на КПВВ “Чонгар” и “Каланчак” необходимо до 20 декабря. Если этого не произойдет - глава ОГА “останется в прошлом”.

Завершение первого этапа обустройства КПВВ (создание режимных зон) планируется до 15 ноября.

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Правительство 19 сентября на своем заседании поддержал предложение министра инфраструктуры Владислава Криклия и одобрил решение о передаче функций заказчика по строительству КПВВ от УДП "Укринтеравтосервис" к Укрзализныце. Сейчас на Херсонщине на адмигранице с Автономной Республикой Крым продолжается строительство новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

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Министр инфраструктуры Украины, Юрий Гусев, Владислав Криклий, Евгений Кравцов, КПВВ "Чонгар".
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