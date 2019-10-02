Скачать
Среда, 02.10.2019
Криклий приехал на инспекцию КПВВ "Чонгар" (Фото)
Криклий приехал на инспекцию КПВВ "Чонгар" (Фото)
Геращенко назвала встречу с Зеленским "недостаточной"
Геращенко назвала встречу с Зеленским "недостаточной"
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Путешествие по Украине: Том Круз прилетел в Одессу (Фото)
Путешествие по Украине: Том Круз прилетел в Одессу (Фото)

Путин рассказал какие задачи стоят перед Зеленским

Путин рассказал какие задачи стоят перед Зеленским
16:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Российский лидер считает, что главное на что должен обратить внимание Владимир Зеленский - российский рынок и отношения с Донбассом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин среди главных задач президента Украины Владимира Зеленского называет "важность российского рынка" для Украины и развитие "отношений с Донбассом".

Об этом российский лидер заявил на Международном форуме "Российская энергетическая неделя".

"Что касается господина Зеленского – перед ним большие вызовы, страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Уровень ВВП не просто упал, он рухнул за предыдущие годы в связи с утратой российского рынка", - сказал Путин.

По его мнению, некоторые отрасли промышленности практически перестали существовать, "но когда Украина была в составе СССР – она была высокотехнологичной промышленной республикой", но "сейчас в кризисном положении находятся судостроение, авиастроение и ракетостроение".

Путин: Россия готова на год продлить транзит газа через Украину

"Это тяжелое наследие. Конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего решить вопрос с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", - добавил президент РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Данбасс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Названы лучшие напитки для здоровья печени
03 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
04 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
05 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Офис президента: Зеленский примет Лукашенко в Житомире
Офис президента: Зеленский примет Лукашенко в Житомире
Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом
Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом
В Кремле заинтересовались &quot;формулой Штайнмайера&quot; и готовы к &quot;нормандской встрече&quot;
В Кремле готовы к "нормандской встрече"
Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 октября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 октября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь