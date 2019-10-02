Путин рассказал какие задачи стоят перед Зеленским

Новости Украины:Российский лидер считает, что главное на что должен обратить внимание Владимир Зеленский - российский рынок и отношения с Донбассом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин среди главных задач президента Украины Владимира Зеленского называет "важность российского рынка" для Украины и развитие "отношений с Донбассом".

Об этом российский лидер заявил на Международном форуме "Российская энергетическая неделя".

"Что касается господина Зеленского – перед ним большие вызовы, страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Уровень ВВП не просто упал, он рухнул за предыдущие годы в связи с утратой российского рынка", - сказал Путин.

По его мнению, некоторые отрасли промышленности практически перестали существовать, "но когда Украина была в составе СССР – она была высокотехнологичной промышленной республикой", но "сейчас в кризисном положении находятся судостроение, авиастроение и ракетостроение".

"Это тяжелое наследие. Конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего решить вопрос с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", - добавил президент РФ.