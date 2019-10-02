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Арахамия: Законопроект о столице будет рассмотрен на этой неделе

Арахамия: Законопроект о столице будет рассмотрен на этой неделе
17:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Арахамия сообщил журналистам, что в ВР внесены четыре законопроекта о столице.

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о столице. Об этом в комментарии журналистам сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Отвечая на вопрос относительно этого законопроекта, он заметил: "На этой неделе будет, да". В Верховной Раде зарегистрированы четыре законопроекта о столице.

Два из них поданы от различных групп членов фракции "Слуга народа": № 2143 от 13 сентября и № 2143-3 от 24 сентября.

Также зарегистрирован проект закона о столице № 2143-1 от 19 сентября, разработанный при участии представителей команды мэра Киева Виталия Кличко.

Еще один зарегистрировали 24 сентября четверо членов фракции "Голос" - № 2143-2.

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21 сентября в Киеве народные депутаты от ”Слуги народа” Александр Ткаченко и Дмитрий Гурин презентовали проект закона ”О Киеве - столице Украины” № 2143-3. По словам Гурина, проектом предлагается разделить должности председателя КГГА и Киевского городского головы. Также предусмотрено, что Киевсовет будет возглавлять не мэр, как сейчас, а избранный депутатами Киевсовета один из депутатов. Кроме того, выборы в городской совет будут проводиться по пропорциональной системе с открытыми списками. "Киевский городской голова возглавляет исполком. Председатель КГГА, назначаемый президентом, будет представлять интересы государства в Киеве", - сказал Гурин.

 

1 октября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу проект закона №2143-3 ”О Киеве - столице Украины”.

В то же время проекты №№ 2143, 2143-1 и 2143-2 по результатам рассмотрения в первом чтении комитет рекомендовал отклонить.

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Верховная Рада, КГГА, Давид Арахамия, Законопроект о столице.
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