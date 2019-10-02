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Будут ли на вечернем заседании Рады Пристайко и Хомчак: ответ Разумкова

Будут ли на вечернем заседании Рады Пристайко и Хомчак: ответ Разумкова
17:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Спикер Рады не знает, придут ли на вечернее заседание Пристайко и Хомчак.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не располагает информацией, придут ли на вечернее заседание парламента во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко и начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак по требованию фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

"Данную информацию мы передали нашим коллегам, но по состоянию на сейчас я не готов ответить, смогут ли они быть", - сказал Разумков на вечернем заседании Верховной Рады, отвечая на вопрос сопредседателя фракции Артура Герасимова.

Как известно, около полудня среды, 2 октября, фракции "Голос" и "Европейская солидарность" в Верховной Раде потребовали пригласить министра иностранных дел и начальника Генерального штаба ВСУ на вечернее пленарное заседание парламента.

"Позиция двух фракций - "Европейская солидарность" и "Голос"… Мы требуем сегодня в 16 часов прийти в Верховную Раду министра иностранных дел Пристайко и руководителя Генерального штаба Хомчака с тем, чтобы озвучить позицию соответствующих органов власти относительно конкретных действий, которые происходят на востоке Украины", - заявил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин с трибуны парламента на пленарном заседании в среду.

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При этом он добавил: "Я выступаю от имени трех фракций – "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Во время перерыва мы согласовывали совместное предложение к президенту Украины лично, непосредственно донести депутатскому корпусу и общественности свои позиции относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей".

В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заметил, что как у Верховной Рады, так и у ведомств есть свои рабочие планы. Он пообещал передать просьбу о приглашении Пристайко и Хомчака и отметил, что отчет возможен после согласования рабочих планов Рады и соответствующих органов власти.

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Верховная Рада, Вадим Пристайко, Дмитрий Разумков, Руслан Хомчак.
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