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Британия приветствует подписание "формулы Штайнмайера"

Британия приветствует подписание "формулы Штайнмайера"
09:54 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: YES 2019

Новости Украины:В Великобритании считают, что подписание формулы приведет к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Министерство иностранных дел Великобритании приветствовало подписание так называемой "формулы Штайнмайера" как части мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении британского министра Великобритании по вопросам Европы и США Кристофера пинчера.

"Соединенное Королевство разделяет мнение украинского правительства, местные выборы на востоке Украины могут происходить только при нормальной обстановке. Среди этих условий всестороннее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ для международных наблюдателей за выборами и СМИ ", - говорится в заявлении.

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Министр также отметил, что теперь Россия должна сыграть свою роль в прекращении конфликта, "немедленно прекратив свою поддержку сепаратистов и соблюдая обязательств, предусмотренных минского соглашениями".

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала окончательный текст "формулы Штайнмайера" в редакции, предложенной в сентябре.

Текст формулы ранее обнародовал глава МИД Вадим Пристайко. Она регулирует, когда должен заработать закон об особом статусе ОРДЛО.

Подробнее читайте в статье - "Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск".

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Украина, Великобритания, Донбасс, Формула Штайнмайера, Кристофер Пинчер.
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