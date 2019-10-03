"Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому

Новости Украины:Канадская диаспора призвала Зеленского разъяснить "формулу Штайнмайера".

Диаспора Канады просит президента Владимира Зеленского заверить мир в том, что независимость и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению.

Об этом заявила президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий.

"Много жителей Украины и украинцев за рубежом очень обеспокоены согласием президента Зеленского на российские условия проведения встречи в Нормандском формате. Президенту следует четко заявить, что независимость и территориальная целостность Украины не обсуждаются", - сказала Хичий.

Она призвала президента Владимира Зеленского удостовериться в том, что выборы во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей не будут проводиться, пока их не покинут российские войска и поддерживаемые из Москвы мятежники, а также пока не будет восстановлен контроль Украины за границей с РФ.

Диаспора призвала президента сохранить курс на евроатлантическую интеграцию и настаивать на продлении санкций против России, пока РФ не вернет Крым и не освободит Донбасс.

Как сообщалось ранее, Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, она предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, если ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократическими.

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания "формулы Штайнмайера". Они считают, что сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений, связанная с безопасностью. То есть, вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

В среду несколько областных советов в разных регионах Украины подготовили заявления о недопущении капитуляции, которую видят в реализации "формулы Штайнмайера". Митинги протеста против реализации "формулы" состоялись и в других городах Украины: Львове, Виннице, Ивано-Франковске, Краматорске, Харькове, Мариуполе, Одессе.