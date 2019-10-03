Скачать
Четверг, 03.10.2019
"Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
"Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
Правоохранители пришли с обысками на ряд предприятий ОПК Украины
Правоохранители пришли с обысками на ряд предприятий ОПК Украины
Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
Илон Маск показал, что находится внутри корабля Starship (Видео)
Илон Маск показал, что находится внутри корабля Starship (Видео)

"Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому

"Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
00:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Канадская диаспора призвала Зеленского разъяснить "формулу Штайнмайера".

Диаспора Канады просит президента Владимира Зеленского заверить мир в том, что независимость и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению.

Об этом заявила президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий.

"Много жителей Украины и украинцев за рубежом очень обеспокоены согласием президента Зеленского на российские условия проведения встречи в Нормандском формате. Президенту следует четко заявить, что независимость и территориальная целостность Украины не обсуждаются", - сказала Хичий.

Она призвала президента Владимира Зеленского удостовериться в том, что выборы во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей не будут проводиться, пока их не покинут российские войска и поддерживаемые из Москвы мятежники, а также пока не будет восстановлен контроль Украины за границей с РФ.

Диаспора призвала президента сохранить курс на евроатлантическую интеграцию и настаивать на продлении санкций против России, пока РФ не вернет Крым и не освободит Донбасс.

Как сообщалось ранее, Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, она предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, если ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократическими.

Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания "формулы Штайнмайера". Они считают, что сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений, связанная с безопасностью. То есть, вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

В среду несколько областных советов в разных регионах Украины подготовили заявления о недопущении капитуляции, которую видят в реализации "формулы Штайнмайера". Митинги протеста против реализации "формулы" состоялись и в других городах Украины: Львове, Виннице, Ивано-Франковске, Краматорске, Харькове, Мариуполе, Одессе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Минские соглашения, ТКГ, Формула Штайнмайера, Александра Хичий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
03 Генк 0:0 Наполи: события матча
04 Барселона 2:1 Интер: дубль Суареса перечеркнул усилия Интера (Фото, Видео)
05 Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Впереди еще много шагов&quot;: Меркель подтвердила встречу &quot;нормандского формата&quot;
Меркель подтвердила встречу "нормандского формата"
Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ
Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Неделя моды: Джиджи Хадид спасла показ Chanel (Видео)
Неделя моды: Джиджи Хадид спасла показ Chanel (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь