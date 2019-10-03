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Рада не поддержала отмену решения касательно электронного чека

Рада не поддержала отмену решения касательно электронного чека
11:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:За отмену соответствующих решений проголосовали чуть больше ста депутатов.

Депутаты не смогли отменить свое решение касательно введения электронного чека. Такое решение поддержало 102 и 108 депутатов соответственно. 

По мнению авторов документа, принятие соответствующего решение позволит отменить решение Верховной Рады Украины от 20.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Народный депутат о фракции ЕС Нина Южанина сообщила, что в последний момент к одобренному законопроекту внесли поправку. Она отнесла в зону риска всю интернет-торговлю. По мнению Южаниной, эти законопроекты касаются всех торговцев. 

Налоговый законопроект: Верховная Рада внесет правки

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который должен вывести из тени платежи в сфере продаж и услуг. Этот законопроект предусматривает установку специального программного обеспечения. Такое решение поддержали 237 народных депутатов.

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Верховная Рада, Законопроект, ВР, Голосование.
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