Скачать
Четверг, 03.10.2019
В Совете Европы обеспокоены проектом судебной реформы в Украине
В Совете Европы обеспокоены проектом судебной реформы в Украине
В Нафтогазе ответили на предложение Путина по газу
В Нафтогазе ответили на предложение Путина по газу
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Лучший в мире босс: почему Кейт Миддлтон лучше справляется с прислугой, чем Меган Маркл
Кейт Миддлтон лучше справляется с прислугой, чем Меган Маркл

Парламентарии приняли в целом закон о концессии

Парламентарии приняли в целом закон о концессии
13:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Данный закон позволит инвестору предоставлять не денежною помощь а государство сможет заменить концессионера.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о концессии, который предусматривает возможность предоставления не денежной поддержки инвестора и право государства заменить концессионера.

За принятие законопроекта "О концессии" (№1046) за основу проголосовали 257 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила народный депутат Роксолана Пидласа, в Украине действует около 150 договоров о концессии, однако государство не смогло привлечь большие инвестиции, а предприниматели не смогли повысить эффективность предприятий.

Налоговый законопроект: Верховная Рада внесет правки

Пидласа подчеркнула, что на сегодняшний день передача объектов в концессию регулируется четырьмя разными законами, которые противоречат друг другу.

"Мы предлагаем это поменять. Законопроект предусматривает возможность предоставления не денежной поддержки инвестора. Это может быть проведение линий электропередач или выделение земельного участка. Также мы защищаем интересы государства правом заменить концессионера. Мы даем возможность привлечения советников", - сказала она.

Как добавила народный депутат, ко второму чтению в законопроекте предусмотрели возможность концессионного конкурса на открытом аукционе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Закон, Закон о концессии, Роксолана Пидласа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
02 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
05 Что носить осенью 2019: гардероб, который поможет создать идеальный образ (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина
&quot;Без борьбы победы не бывает&quot;: Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
Хуже вулканов: человечество выбрасывает в атмосферу углерод в больших объемах
Хуже вулканов: человечество выбрасывает в атмосферу углерод в больших объемах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь