Гончаренко: Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК

Новости Украины:13 сентября парламент досрочно прекратил полномочия всего состава Центризбиркома.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook, разместив фотокопию документа.

"Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК", - написал депутат.

В представлении отмечается, что президент вносит представление о назначении на должности членов ЦИК Оксаны Боярчук, Юрия Буглака, Елены Гатауллиной, Андрея Гевко, Виктории Глущенко, Виталия Греня, Олега Диденко, Сергея Дубовика, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Александры Кармазы, Павла Любченко, Юрия Мирошниченко, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого и Юрия Фрицкого.

Представление на пленарном заседании ВР будет представлять представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал заявление,что Президент Украины Владимир Зеленский ещё не передал парламенту своих кандидатов в состав Центральной избирательной комиссии .