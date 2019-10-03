Стандарты НАТО: Минобороны к 2020 году разработает две сотни новых документов

Новости Украины:Украина намерена к 2020 году разработать более 200 документов, которые будут соответствовать стандартам НАТО.

В Министерстве обороны к 2020 году планируется разработать более 200 стандартов и других руководящих документов Североатлантического альянса.

Как говорится в сообщении на сайте Минобороны, об этом сообщил директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Олег Мелихов.

Он констатировал, что курс Украины относительно членства в Европейском Союзе и НАТО приобрел конституционные гарантии необратимости. Итак, по словам Мелихова, Украина движется в направлении коллективной безопасности "зонта".

"Свидетельством евроатлантического курса Украины являются принятые документы оборонного планирования, которые мы разрабатывали вместе с иностранными советниками: Стратегический оборонный бюллетень, закон "О национальной безопасности Украины", новая конституционная норма.

На период до 2020 года включительно обработке подлежат более 200 стандартов и других руководящих документов НАТО по различным вопросам. В частности, оборонному планированию, применению видов и родов Вооруженных сил Украины, логистике, разведке, военной полиции, медобеспечению, профессионализации войска и т.д.", - отметил он.

По словам представителя Минобороны, достаточный для вступления в Альянс уровень внедрения стандартов НАТО и развития оборонных возможностей четко не определен. "Главная практическая цель стандартизации - оперативная и техническая совместимость управленческих, боевых, разведывательных, обеспечивающих и других органов и систем", - подчеркнул он.