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В Минобороны заявили, что готовы к разведению сил под Золотым и Петровском

В Минобороны заявили, что готовы к разведению сил под Золотым и Петровском
17:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Вооруженные силы Украины технически готовы к процессу разведения войск на определенных участках в Петровском и Золотом, соблюдая все взятые обязательства.

В Минобороны отмечают, что процесс разведения войск на отдельных участках линии боевого соприкосновения имеет целью сохранить жизнь и здоровье военнослужащих ВСУ и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне.

"Прежде всего это позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных организаций и организаций по безопасности, а также позволит провести разминирование территорий. Следовательно, условия проживания местных жителей значительно улучшатся. Упомянутые участки имеют протяженность около 3 км (из 410 км общей линии разграничения). Вооруженные силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей", - отмечают в Минобороны.

В Минобороны заявляют, что разведение осуществляется на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть должно проводиться обеими сторонами.

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"Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней. Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий", - указывают в оборонном ведомстве и добавляют, что, если эти условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается.

"На сегодня в Станице Луганской завершился первый этап разведения и продолжается процесс демонтажа инженерных сооружений. Чтобы на этом участке не было перемещения войск, наблюдатели Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ осуществляют мониторинговую деятельность, а процесс отвода контролируют представители Совместного центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сообщают в Минобороны.

Следующими участками разведения станут Золотое и Петровское.

21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября 2016 года разведения сил состоялось в Золотом, 7 октября того же года - в Петровском.

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В июне 2019 года состоялось разведение подразделений Вооруженных сил Украины и боевиков вблизи Станицы Луганской.

1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.

Президент Владимир Зеленский гарантировал, что на безопасности местного населения разведение войск не отразится.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, Золотое, Петроаское.
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