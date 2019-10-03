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Законопроект о поддержке "Пласта" отправлен на доработку

Законопроект о поддержке "Пласта" отправлен на доработку
17:51 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твитер

Новости Украины:Решение поддержали 313 депутатов.

Верховная Рада отправила на доработку в комитет законопроект о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".

Об этом стало известно заседание парламента.

Решение поддержали 313 депутатов.

Как пояснил спикер Рады Дмитрий Разумков, профильный комитет рассмотрит документ с предложениями президента Владимира Зеленского от 3 сентября.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон, который упрощает и сокращает процедуру аренды государственного и коммунального имущества, а также предоставляет возможность проведения аукционов по аренде имущества в системе "Prozorro.Продажи". 

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла за основу законопроект №1233 с поправками в Кодекс законов о труде, которые предусматривают значительное сокращение штрафов для работодателей за нарушения трудового законодательства.

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Ранее, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан (№0893).

 

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Верховная Рада, Законопроект, Пласт, Дмитрий Разумков.
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