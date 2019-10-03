Путин ждет, что Зеленский выполнит предвыборные обещания по Донбассу

Новости Украины:В России ожидают от Владимира Зеленского дальнейших шагов по урегулированию ситуации на Донбассе.

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что его украинский коллега Владимир Зеленский будет политически сильным для принятия мер по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на заседании в Сочи.

По словам Путина, у общества имеется запрос на мирное урегулирование ситуации согласно Минским соглашением. Именно на основе этого запроса, по мнению российского лидера, Владимир Зеленский и выиграл президентские и парламентские выборы.

"Люди ждут решения этого вопроса", - подчеркнул Путин.

Президент России понадеялся, что у Владимира Зеленского «хватит политического мужества» довести начатый процесс до конца, чтобы Зеленский состоялся как «честный и мужественный политик». Путин подчернул, что президент Украины в своем стремлении сам хочет добиваться поставленных задач, однако российский лидер затруднился ответить, сможет ли Зеленский противостоять противникам этого процесса. В России видят «определенные колебания», но ожидают от Зеленского шагов для достижения компромиссов со всеми сторонами, независимо от их взглядов на ситуацию. Путин подчеркнул, что Зеленский должен выполнять данные им предвыборные обещания.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский в видеобращении пояснил свою позицию по "формуле Штайнмайера", заявив, что не сдаст Украины не при каких условиях.