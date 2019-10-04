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Украина готовит "еще более масштабный" обмен удерживаемыми

Украина готовит "еще более масштабный" обмен удерживаемыми
03:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко говорит, что буквально на следующей неделе Украина планирует масштабный обмен пленными.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на следующей неделе планируется масштабный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Об этом Пристайко заявил в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

"План Зеленского предусматривает... вернуть наших пленников, которые сидят за решеткой и в ОРДЛО, и в России, и в оккупированном Крыму. Эти шаги понемножку осуществляются. Нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал глава МИД.

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Как сообщалось, 7 сентября, Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряки и еще 11 политзаключенных, среди которых режиссер Олег Сенцов и журналист Укринформа Роман Сущенко.

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Все по теме:

Россия, МИД, Вадим Пристайко, Оккупированный Крым, Обмен пленными, ОРДЛО.
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