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"Формула Штайнмайера": Украина в ОБСЕ призвала РФ уйти с Донбасса

"Формула Штайнмайера": Украина в ОБСЕ призвала РФ уйти с Донбасса
04:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украина в ОБСЕ заявляет, что пришло время России убраться с Донбасса.

С согласованием текста "формулы Штайнмайера" Украина выполнила свою часть работы перед саммитом "нормандской четверки" - теперь время России выполнить свою часть и убраться с Донбасса.

Это подчеркнул заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Согласовав базирующийся на так называемой "формуле Штайнмайера" текст, Украина завершила свою часть работы накануне саммита "нормандской четверки". Сейчас настало время, чтобы другая сторона - Россия - сделала свой вклад и ушла с Донбасса. Мы надеемся на конкретные решения на предстоящем саммите "нормандской четверки" по мирному урегулированию и восстановлению суверенитета Украины на Донбассе, а также на полное и добросовестное исполнение этих решений Россией", - заявил Лоссовский.

Штайнмайер приедет в Грузию, но без инициатив по "формуле"

Украинский дипломат также подчеркнул важность консолидации усилий для обеспечения освобождения всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "все на всех", как это предусмотрено Минскими соглашениями.

"Конфликт будет продолжаться, пока Российская Федерация не прекратит оккупацию части территории Украины и не выведет свои вооруженные силы из Крыма, вооруженные формирования, а также боевиков и технику с Донбасса, и территориальная целостность Украины не будет восстановлена в пределах ее международно признанных границ", - констатировал Лоссовсий.

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Россия, ОБСЕ, Донбасс, Формула Штайнмайера.
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