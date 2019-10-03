Штайнмайер приедет в Грузию, но без инициатив по "формуле"

Новости мира:Визит президента Германии никак не связан с так называемой "формулой Штайнмайера" по грузинским территориям.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отрицает, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, визит которого в Тбилиси запланирован на 6 октября, может привезти предложения по урегулированию конфликтов с Абхазией и Южной Осетией.

"Хочу четко заявить, что ни с какими инициативами он не приезжает, у него нет никаких предложений в отношении урегулирования конфликтов", - заявил Залкалиани журналистам, назвав подобные слухи "спекуляцией".

По словам министра, визит президента Германии был давно запланирован. "Это решение было принято еще во время визита президента Грузии в Германию", - уточнил он.

Накануне в администрации президента Грузии сообщили, что Штайнмайер 6-8 октября посетит с визитом республики.

По данным администрации, президент Германии встретится с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и председателем парламента Арчилом Талаквадзе.

Запланирована встреча президента Германии с католикосом-патриархом Грузии Илией Вторым.