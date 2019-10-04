Яценюк обратился к новой власти: Не заботьтесь о рейтингах, это временное дело

Новости Украины:

Нынешняя украинская власть имеет уникальную возможность провести реформы и укрепить экономические возможности государства.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил экс-премьер Арсений Яценюк.

"Не заботьтесь о рейтингах, потому что это временное дело, заботьтесь о будущем страны, о наследстве после себя", - обратился Яценюк к украинской власти.

Он призвал не медлить с реформами в разных сферах и активно сотрудничать с МВФ.

Политик подчеркнул, что сейчас для Украины ключевыми являются два вопроса: восстановить территориальную целостность и обеспечить экономический рост.

При этом Яценюк предостерег Зеленского - "не попасть в российскую ловушку" в вопросе интерпретации Минских договоренностей.

По его словам, основной предпосылкой для проведения местных выборов в ОРДЛО должно быть восстановление контроля за границей с Россией.

Яценюк также призвал Запад предоставить Украине перспективу членства в ЕС. Подытоживая, он назвал очень важным в контексте европейских и евроатлантических перспектив Украины единство стран Запада в отношении нашего государства.