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Тейлор: Безумно задерживать помощь по безопасности

Тейлор: Безумно задерживать помощь по безопасности
10:36 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Такое мнение высказал Уильям Тейлор в интервью и добавил, что такая задержка могла пошатнуть веру Украины в США.

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считал "сумасшедшим" решение о задержании военной помощи для страны.

Это следует из текстовых сообщений, опубликованных следственными Палаты представителей после интервью с дипломатом Куртом Волкером, который ушел с поста специального представителя по вопросам Украины, сообщает Reuters.

Волкер накануне отвечал на вопросы законодателей в нескольких комитетах Палаты представителей в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа.

В сообщении от 9 сентября после новостей о том, что администрация Трампа задержит военную помощь для Киева, Тейлор обсудил важность сообщения, которое Вашингтон посылает в Киев.

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"Задержкой мы уже пошатнули их веру в нас", - сказал Тейлор в текстовом сообщении Гордону Сондленду, американскому послу в Европейском Союзе.

"Я считаю, что безумно задерживать помощь по безопасности за помощь в политической кампании", - сказал Тейлор в другом сообщении.

Сондленд ответил, что считает, что Тейлор ошибся относительно намерений Трампа, сказав, что Трамп хотел отказаться от помощи из-за беспокойства о коррупции в Украине.

После разговора с Трампом Сондланд выслал своим собеседникам текстовое сообщение о том, что равноценного обмена (то есть предоставление военной помощи в обмен на начало расследования в отношении Байдена) не будет, добавив: "Предлагаю остановить обсуждение текста".

Как известно, Трамп заморозил почти 400 млн долларов американской военной помощи Украине незадолго до того, как поговорил с Зеленским, вызвав обвинения демократов в том, что он злоупотреблял внешней политикой США для личной выгоды.

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Украина, США, Дональд Трамп, Уильям Тейлор.
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