Пентагон усомнился в запуске ракеты с подлодки КНДР

Новости мира:Военные эксперты Пентагона считают, что севернокорейская ракета была запущена с морской платформы.

В Пентагоне сомневаются, что Северная Корея произвела в Японском море запуск ракеты именно с подводной лодки.

Об этом заявил пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов ВВС США Патрик Райдер, сообщает The Hill.

"У Пентагона нет никаких оснований считать, что она (ракета - ред.) была запущена с подводной лодки, более вероятно, что пуск был совершен с морской платформы", - заявил он.

Позже представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что министр обороны США Марк Эспер обсудил ситуацию со своим японским коллегой по телефону и они согласились с тем, что тесты Пхеньяна "излишне провокационные и бесполезные в попытке вернуть северокорейцев на тропу дипломатии".

Напомним, сегодня официальные лица США и КНДР встретятся в пятницу утром в столице Швеции перед возобновлением переговоров по денуклеаризации на рабочем уровне.

Совет Безопасности ООН на следующей неделе проведет закрытое заседание по поводу испытания Северной Кореей новой баллистической ракеты подводного пуска.