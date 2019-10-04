Порошенко готов помогать Зеленскому в реализации Минских соглашений

Новости Украины:По словам пятого президента, мир внутри страны не менее важен, нежели мир на ее границах.

Нардеп Петр Порошенко заявляет, что услышал призыв президента Владимира Зеленского к единству и готов помогать в реализации Минских договоренностей. Об этом Порошенко написал в своем Twitter.

"Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах".

По словам Порошенко, предметом общенационального консенсуса может стать дорожная карта реализации Минских договоренностей, которую "восприняли Германия и Франция и которую поддержали в США".

Я почув заклик Володимира Зеленського @ZelenskyyUa до єдності. Добре пам'ятаючи про зовнішню небезпеку, маємо не підвищувати градус внутрішньої дискусії до критичної позначки. Мир всередині країни не менш важливий, ніж мир на її кордонах. — Петро Порошенко (@poroshenko) October 4, 2019

По словам пятого президента, речь идет о том, что сначала должна быть безопасность, а затем – политическое урегулирование.

Порошенко добавил, что в любой момент готов представить дорожную карту для первых лиц государства.

У будь-який момент готовий презентувати дорожню карту для перших осіб держави. Не російська формула Штайнмаєра, а саме цей комплексний документ і є тим, з чим Україна має їхати на Нормандський саміт. Рівно як і з концепцією миротворчого контингенту ООН. — Петро Порошенко (@poroshenko) October 4, 2019

По его мнению, "не русская формула Штайнмайера, а именно этот комплексный документ и является тем, с чем Украина должен ехать на Нормандский саммит", вместе с концепцией миротворческого контингента ООН.

Порошенко также добавил, что люди вышли на днях на протест не потому, что они порохоботы, а потому любят Украину и "имеют право на то, чтобы с их мнением считались".

Вечером 2 октября президент Владимир Зеленский, реагируя на акции протеста против "формулы Штайнмайера", заявил, что слышит голос протестующих, но призывает их "не поддаваться на манипуляции и провокации". Он также заверил, что никогда не сдаст интересы страны.