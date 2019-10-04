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Зеленский назвал Беларусь ключевым партнером Украины

Зеленский назвал Беларусь ключевым партнером Украины
15:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский считает, что товарооборот между Украиной и Белоруссией должен продолжать расти.

Беларусь является ключевым торговым партнером Украины, а товарооборот между странами в дальнейшем должен продолжать расти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Второго форума регионов Украины и Беларуси, проходящем в Житомире.

"Беларусь – наш ключевой торговый партнер. Товарооборот между нашими странами превысил 5 млрд долларов за минувший год. Я согласен с Александром Григорьевичем (Лукашенко – ред), мы можем и должны превысить отметку в 6, 8, не хочется останавливаться, миллиардов долларов", - сказал Зеленский.

По его словам, задание по увеличению товарооборота между странами будет решать совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, причем в ближайшее время будет обновлена украинская часть этой комиссии.

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Зеленский добавил, что приоритетом в торгово-экономических отношениях двух стран является сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также совместные проекты в аграрно-промышленном комплексе.

Кроме того, отметил президент Украины, есть огромный потенциал для взаимной модернизации предприятий, совместного выхода на рынки других стран и совместного участия в многосторонних проектах.

"Я приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству и хочу, чтобы история отношений между Украиной и Беларусью была историей только успеха, только прогресса", - резюмировал Зеленский.

Во время Первого форума регионов Украины и Беларуси в октябре 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что потенциал товарооборота между Украиной та Беларусью составляет около 10 млрд долл. в год.

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Украина, Беларусь, Форум, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.
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