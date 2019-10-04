Скачать
Пятница, 04.10.2019
НАБУ и ГБР получат право на прослушку: Рада приняла закон
НАБУ и ГБР получат право на прослушку: Рада приняла закон
Зеленский о разговоре с Лукашенко: Мы прекрасно понимаем друг друга
Зеленский о разговоре с Лукашенко: Мы прекрасно понимаем друг друга
Постол дал совет Деревянченко перед боем с Головкиным
Постол дал совет Деревянченко перед боем с Головкиным
Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)
Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)

Зеленский: У нас с Александром Лукашенко нет "запрещенных" тем для беседы

Зеленский: У нас с Александром Лукашенко нет "запрещенных" тем для беседы
15:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский надеется, что отношения между двумя странами будут конструктивными и последовательными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с президентом Беларуси Александром Лукашенко нет закрытых тем для обсуждения.

Об этом он сказал во время выступления на Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Глава Украинского государства назвал форум важным событием в отношениях между Украиной и Беларусью. "Наше сотрудничество было, есть и, уверен, всегда будет последовательным и конструктивным. Собственно, так и должно быть между друзьями и ближайшими соседями", - заявил он.

Первая встреча Зеленского и Лукашенко: слова президента Беларуси

Зеленский назвал свои переговоры с Лукашенко откровенными и очень содержательными. "Это еще раз подтверждает, что мы прекрасно понимаем друг друга и между нами нет никаких закрытых тем для обсуждения", - считает он.

Как сообщалось ранее,  в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси, проходящем в Житомире, заключены контракты на сумму 500 млн долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Беларусь, Владимир Зеленский, Александр Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 "И так сойдет": "доказательства", почему женщины живут дольше мужчин
03 Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
05 Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и Беларусь: Зеленский назвал приоритеты сотрудничества
Украина и Беларусь: Зеленский назвал приоритеты сотрудничества
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Осужденный в Беларуси Шаройко уже вернулся домой
Осужденный в Беларуси Шаройко уже вернулся домой
Instagram запустил мессенджер &quot;Threads&quot;, предназначенный для общения с близкими друзьями (Фото)
Instagram запустил мессенджер "Threads"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь