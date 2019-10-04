Зеленский: У нас с Александром Лукашенко нет "запрещенных" тем для беседы

Новости Украины:Владимир Зеленский надеется, что отношения между двумя странами будут конструктивными и последовательными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с президентом Беларуси Александром Лукашенко нет закрытых тем для обсуждения.

Об этом он сказал во время выступления на Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Глава Украинского государства назвал форум важным событием в отношениях между Украиной и Беларусью. "Наше сотрудничество было, есть и, уверен, всегда будет последовательным и конструктивным. Собственно, так и должно быть между друзьями и ближайшими соседями", - заявил он.

Зеленский назвал свои переговоры с Лукашенко откровенными и очень содержательными. "Это еще раз подтверждает, что мы прекрасно понимаем друг друга и между нами нет никаких закрытых тем для обсуждения", - считает он.

Как сообщалось ранее, в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси, проходящем в Житомире, заключены контракты на сумму 500 млн долларов.