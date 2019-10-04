Зеленский: Украина и Беларусь подписали многомиллионные контракты

Новости Украины:По словам украинского лидера, сумма контрактов составляет 500 миллионов долларов.

В рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси, проходящем в Житомире, заключены контракты на сумму 500 млн долларов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Подобный форум необходимо проводить регулярно. Он укрепляет партнерство между нашими странами во всех сферах. И, что очень важно, не только на уровне двух столиц, Киева и Минска, а на уровне наших областей, а также отдельных предприятий. Такое глубинное сотрудничество становится важной составляющей наших отношений, между нашими странами. Как доказательство, подписание в рамках форума коммерческих контрактов на сумму около 500 млн долларов, а также расширение географии нашего сотрудничества", - сказал он.

Первый форум регионов Украины и Беларуси прошел в октябре прошлого года в Гомеле.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский признателен президенту Беларуси Александру Лукашенко за то, что украинско-белорусская граница является границей мира и сотрудничества.

Кроме этого, Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что все договоренности с Украиной будут исполняться в полном объеме.