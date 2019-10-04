Между Украиной и Беларусью действует 120 соглашений

Новости Украины:Лукашенко отметил, что масштабы этого сотрудничества позволили в 2018 году провести первый форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле.

Между Украиной и Беларусью действуют 120 соглашений о сотрудничестве.

Об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая во время заключительной части Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы готовы внимательно изучать предложения относительно активизации двустороннего сотрудничества. Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию давних отношений между государствами... На сегодняшний день между областями, районами, городами наших стран действуют 120 соглашений о сотрудничестве. Они позволят на постоянной основе обеспечивать развитие экономических, торговых, культурных, гуманитарных связей", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что масштабы этого сотрудничества позволили в 2018 году провести первый форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле.

"Результатом этого диалога стали коммерческие контракты и соглашения на сумму более 100 млн долларов, а этот форум принес более полумиллиарда долларов", - сказал он.

Лукашенко также предложил проводить такой форум ежегодно.

3 октября в Житомире начался двухдневный Второй форум регионов Украины и Беларуси.

В пятницу, 4 октября, пленарное заседание форума прошло с участием Президентов Украины и Беларуси Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.