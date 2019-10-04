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Между Украиной и Беларусью действует 120 соглашений

Между Украиной и Беларусью действует 120 соглашений
16:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Лукашенко отметил, что масштабы этого сотрудничества позволили в 2018 году провести первый форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле.

Между Украиной и Беларусью действуют 120 соглашений о сотрудничестве.

Об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая во время заключительной части Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы готовы внимательно изучать предложения относительно активизации двустороннего сотрудничества. Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию давних отношений между государствами... На сегодняшний день между областями, районами, городами наших стран действуют 120 соглашений о сотрудничестве. Они позволят на постоянной основе обеспечивать развитие экономических, торговых, культурных, гуманитарных связей", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что масштабы этого сотрудничества позволили в 2018 году провести первый форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле.

"Результатом этого диалога стали коммерческие контракты и соглашения на сумму более 100 млн долларов, а этот форум принес более полумиллиарда долларов", - сказал он.

Лукашенко также предложил проводить такой форум ежегодно.

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3 октября в Житомире начался двухдневный Второй форум регионов Украины и Беларуси.

В пятницу, 4 октября, пленарное заседание форума прошло с участием Президентов Украины и Беларуси Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

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Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.
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