Избран новый заместитель председатель ЦИК

Новости Украины:Новым зампредседателя избран Виталий Плукар.

Заместителем председателя Центральной избирательной комиссии избран член предыдущего состава ЦИК Виталий Плукар.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на первом заседании комиссии.

Назначение Плукаря путем тайного голосования поддержали все 16 присутствующих на заседании членов ЦИК.

13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

3 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов ЦИК.

Президент предлагал назначить на должности членов ЦИК Оксану Боярчук, Юрия Буглака, Елену Гатауллину, Андрея Гевко, Викторию Глущенко, Виталия Греня, Олега Диденко, Сергея Дубовика, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Александру Кармазу, Павла Любченко, Юрия Мирошниченко, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого и Юрия Фрицкого.

Сегодня, 4 октября, Верховная Рада назначила новый состав ЦИК.

Председателем ЦИК избран Олег Диденко, а одним из его заместителей - Сергей Дубовик.