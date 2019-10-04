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Лукашенко приложит усилия для единой, целостной и мощной Украины

Лукашенко приложит усилия для единой, целостной и мощной Украины
19:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:Facebook

Новости Украины:Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси создавать с Украиной совместные предприятия в машиностроении.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что Беларусь готова приложить усилия, чтобы Украина была единой, целостной и мощной.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, под председательством президента Украины Владимира Зеленского и Лукашенко делегации двух стран обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства и инфраструктуры.

В частности, во время переговоров, состоявшихся в рамках Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь Житомире, Лукашенко заявил о готовности Беларуси создавать с Украиной совместные предприятия в машиностроении.

Кроме того, президент Беларуси высказался в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. "Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной и мощной", - сказал Лукашенко.

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В свою очередь, президент Украины поблагодарил белорусского коллегу за помощь в разрешении конфликта на Донбассе. "Я благодарен Александру Григорьевичу за площадку в Минске (для встречи Трехсторонней контактной группы) и за то, что Беларусь защищает Украину, наш суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Зеленский.

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Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.
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