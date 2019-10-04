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В ЦИК рассказали, когда состоится их очередное заседание

В ЦИК рассказали, когда состоится их очередное заседание
19:51 Сегодня Телеграф Фото:Твиттер

Новости Украины:Заседание состоится уже завтра в 12:00.

5 октября в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, которая соберется для рассмотрения неотложных вопросов.

Об этом стало известно на брифинге после окончания первого заседание новоизбранного состава ЦИК.

Олег Диденко заявил, что уже завтра они планируют провести очередное заседание. Также будет рассмотрен вопрос о возмещении расходов политическим партиям. Помимо этого он рассказал о нерешенных вопросах регистрации и признании избранного народного депутата Копыленко Александра.

В ближайшее время ЦИК должна рассмотреть вопрос об исключении из избирательных списков партий лиц, избранных членами Центральной избирательной комиссии.

Избран новый заместитель председатель ЦИК

Напомним, новоизбранный состав Центральной избирательной комиссии в пятницу на своем первом заседании определился с руководством ЦИК.

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Верховная Рада, ЦИК, Олег Диденко.
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