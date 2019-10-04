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Помощница Помпео провела встречу с министром по делам ветеранов (Фото)

Помощница Помпео провела встречу с министром по делам ветеранов (Фото)
20:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Помощник госсекретаря США Дениз Натали встретилась с министром Колядой и представителями гражданского общества.

Помощница госсекретаря США Дениз Натали, которая представляет Бюро операций по конфликтам и стабилизации, провела в Киеве встречи с министром по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, представителями гражданского общества и международными партнерами.

Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице в Фейсбуке.

"Руководительница Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали имела продуктивные встречи с министром по делам ветеранов (Колядой – Ред.), международными партнерами, ветеранами и представителями гражданского общества для продвижения #ПартнерствоУкраинаСША ради тех, кто пострадал от подстрекаемого Россией конфликта на востоке Украины", - сказано в сообщении. 

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Как сообщалось, 4 октября Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни.

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США, Госдеп США, Оксана Коляда, Дениз Натали.
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