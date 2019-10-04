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Делегация Конгресса США встретилась с Загороднюком

Делегация Конгресса США встретилась с Загороднюком
21:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МОУ

Новости Украины:Делегация Конгресса США заверила в дальнейшей поддержке Украины в борьбе за территориальную целостность и независимость.

Делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки заверила в полной дальнейшей поддержке Украины в борьбе за территориальную целостность и независимость.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом делегация Конгресса США заявила в ходе сегодняшней встречи с министром обороны Андреем Загороднюком.

"Присутствующая сегодня в Киеве делегация состоит как из республиканцев, так и из демократов. Здесь есть представители Комитета по вооруженным силам и других важных комитетов. Мы прибыли для того, чтобы совместно дать важный четкий месседж - Соединенные Штаты поддерживают Украину. Конгресс США поддерживает усилия вашей страны в противостоянии вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнул глава делегации, председатель подкомитета по вопросам боеготовности Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США конгрессмен Джон Гараменди.

Гараменди отметил, что "для нас важно понять ваши потребности, чтобы после возвращения в Вашингтон завершить формирование предложений в бюджет, который будет включать поддержку для Украины и ее Вооруженных сил".

Кроме того, конгрессмены США отметили необходимость дальнейшего диалога и сотрудничества с Министерством обороны и Вооруженными силами Украины с целью формирования эффективной помощи и поддержки со стороны Конгресса, определения основных потребностей для усиления возможностей ВСУ.

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Загороднюк подчеркнул, что помощь, поступающая в Украину, используется эффективно и по назначению. Министр обороны также отметил, что военнослужащие ВСУ чувствуют поддержку и очень благодарны коллегам из США за помощь.

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США, Минобороны, Конгресс США, Андрей Загороднюк.
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