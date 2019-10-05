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В МИД считают, что олигархи должны дать деньги на развитие армии

В МИД считают, что олигархи должны дать деньги на развитие армии
09:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:По словам Пристайко, для укрепления армии надо заглянуть в карманы олигархов.

Часть средств для развития украинской армии должны дать олигархи, а часть нужно попросить у иностранных инвесторов.

Такое мнение глава МИД Вадим Пристайко выразил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Для того, чтобы развивать такую армию, которая могла бы выстоять и победить в противостоянии с Россией, нам необходимо примерно треть нашего бюджета выделять. То есть забрать из школ, из пенсий, из зарплат, из нашего с вами развития... Где взять дополнительных денег? Я думаю, лучше всего – это заглянуть в карманы наших олигархов, чтобы они вернули часть того, что вывели на Кипр и так далее", - сказал Пристайко.

По его словам, кроме того, можно попросить иностранных инвесторов.

"Это и собирается сделать Президент Зеленский 29 октября, пригласив их на инвестиционную конференцию в Мариуполь, куда они должны прийти и увидеть, что можно сделать, чего критически не хватает", - отметил министр.

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Он также напомнил о крупной международной помощи, оказанной нашим военным, однако заметил, что ее все равно слишком мало.

"К сожалению, проблема наша грандиозна настолько, что даже такой массовой помощи, которую нам оказывали наши друзья и наши партнеры, недостаточно. В первую очередь мы должны опираться на себя", - констатировал глава МИД.

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МИД, Донбасс, МИД Украины, Вадим Пристайко.
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