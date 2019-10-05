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Регистрация четырех кандидатов в нардепы отменена: решение ЦИК
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Регистрация четырех кандидатов в нардепы отменена: решение ЦИК

Регистрация четырех кандидатов в нардепы отменена: решение ЦИК
13:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:ЦИК отменила регистрацию четырех кандидатов в депутаты.

ЦИК отменила регистрацию кандидатами в народные депутаты Александры Кармазы, Юрия Мирошниченко, Андрея Гевко и Павла Любченко, которые были избраны членами комиссии.

Соответствующие постановления Центризбирком принял на заседании в субботу, 5 октября.

Как отметил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, такие решения приняты в связи с поступлением 4 октября 2019 года заявлений от кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года Александра Кармазы (был включен в список партии "Слуга народа" под номером 162), Юрия Мирошниченко (№41 от "Оппозиционной платформы - За жизнь"), Андрея Гевко (№23 от париии "Голос") и Павла Любченко (№120 в списке "Голоса"), касающихся отказа в баллотировании и отмене их регистрации в качестве кандидатов.

Они были исключены из указанных избирательных списков.

Избран новый заместитель председателя ЦИК

Как сообщалось, Верховная Рада 4 октября назначила 17 новых членов ЦИК. В их числе 12 представителей фракции "Слуга народа", 2 - от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батьківщини", "Европейской солидарности" и "Голоса".

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Верховная Рада, ЦИК, Нардеп, Сергей Дубовик.
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