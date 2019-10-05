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В "Слуге народа" хотят "масштабировать свой успех на местные выборы"

В "Слуге народа" хотят "масштабировать свой успех на местные выборы"
15:13 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Корниенко, партия хочет на местных выборах открыть двери для новых людей.

Партия "Слуга народа" на местных выборах будет способствовать обновлению политического класса на местном уровне, заявил первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.

"Мы хотим весной попробовать масштабировать успех партии "Слуга народа" на местные выборы. В первую очередь (успех – ред.), в том, что мы смогли завести в Верховную Раду совершенно новых людей", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Хотим нечто подобное сделать на местных выборах – максимально открыть двери и лифты для новых людей, в том числе путем повышения престижности быть местным депутатом, повышения престижности быть старостой", - пояснил он.

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По словам политика, в настоящее время в партии идут дискуссии о подходе к формированию списков кандидатов "Слуги народа" на местных выборах.

Корниенко также отметил, что через выборы, которые станут следующим этапом после укрупнения громад, "необходимо привести обновленный политический класс на местном уровне".

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Верховная Рада, "Слуга народа", Александр Корниенко.
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