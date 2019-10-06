Зеленский: Вопрос безопасности украинцев является для меня приоритетным

Новости Украины:Президент обсудил с представителями силовых ведомств и военным руководством ситуацию безопасности в зоне разведения войск в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу, посвященную вопросам безопасности и обороны.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что на встрече присутствовали министр обороны Андрей Загороднюк, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак , глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава МИД Вадим Пристайко и помощник Зеленского Андрей Ермак.

В ходе переговоров, участники поговорили о безопасности в зоне ООС. В частности были обсуждены районы, где запланировано разведения войск, то есть населенных пунктов Золотое и Петровское.

Зеленский напомнил, что вопрос безопасности украинцев и достижения мира на Донбассе является приоритетным для него.

Также представители власти планируют на следующей неделе посетить Золотое, Петровское и Станицу Луганскую, где продолжается строительство моста через Северский Донец.