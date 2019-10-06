Медведев: Зеленский попал в очень непростую ситуацию

Новости Украины:Медведев считает, что любое решение Зеленского касательно дела Байдена, может вызвать непонимание со стороны США.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский в результате скандала в США попал "между молотом Демократической партии и наковальней Республиканской партии".

Как сообщили в правительстве России, об этом он заявил по итогам визита на Кубу.

"Я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом Демократической партии и наковальней Республиканской партии", - сказал Медведев.

По его мнению, если Украина продолжит расследование (которое касается влиятельного демократа Джо Байдена, возможного соперника президента США Дональда Трампа на выборах), тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается в американские выборы. Если же Зеленский заблокирует это расследование, на него обидится нынешняя администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов, добавил Медведев.

Отвечая на вопрос, действительно дело идёт к импичменту в Штатах, он отметил, что это внутреннее дело США.

"То, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы Соединённых Штатов Америки реальная возможность перетянуть канат на свою сторону. Что из этого получится, я не знаю. В конце концов, у них система серьёзная, достаточно сбалансированная. Думаю, что ничего сверхкритического не произойдёт", - сказал Медведев.

Напомним, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

26 сентября в США обнародовали рассекреченную жалобу разведчика о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.