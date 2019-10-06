Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
День учителя 2019: Зеленский поздравил всех педагогов с праздником
День учителя 2019: Зеленский поздравил всех педагогов с праздником
Помпео: Мы точно знаем, что делаем в Украине
Помпео: Мы точно знаем, что делаем в Украине
Премьер-лига Украины: где и когда смотреть матчи 6 октября
Премьер-лига Украины: где и когда смотреть матчи 6 октября
"Все проверяет": Елена Кравец рассказала о Зеленском и "Квартале"
Елена Кравец рассказала о Зеленском и "Квартале"

Медведев: Зеленский попал в очень непростую ситуацию

Медведев: Зеленский попал в очень непростую ситуацию
12:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Медведев считает, что любое решение Зеленского касательно дела Байдена, может вызвать непонимание со стороны США.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский в результате скандала в США попал "между молотом Демократической партии и наковальней Республиканской партии".

Как сообщили в правительстве России, об этом он заявил по итогам визита на Кубу.

"Я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом Демократической партии и наковальней Республиканской партии", - сказал Медведев.

По его мнению, если Украина продолжит расследование (которое касается влиятельного демократа Джо Байдена, возможного соперника президента США Дональда Трампа на выборах), тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается в американские выборы. Если же Зеленский заблокирует это расследование, на него обидится нынешняя администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов, добавил Медведев.

Отвечая на вопрос, действительно дело идёт к импичменту в Штатах, он отметил, что это внутреннее дело США.

"То, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы Соединённых Штатов Америки реальная возможность перетянуть канат на свою сторону. Что из этого получится, я не знаю. В конце концов, у них система серьёзная, достаточно сбалансированная. Думаю, что ничего сверхкритического не произойдёт", - сказал Медведев.

МИД РФ напомнили, с кем нужно согласовывать "формулу Штайнмайера"

Напомним, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

26 сентября в США обнародовали рассекреченную жалобу разведчика о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дмитрий Медведев, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В два раза полезнее, чем считалось ранее: в чем секрет грецких орехов
02 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
03 Sia тяжело больна: от чего страдает австралийская певица (Фото)
04 Причины исчезновения цивилизации Майя
05 Помпео: Мы точно знаем, что делаем в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо, прохладно и сыро: прогноз погоды на воскресенье
Дождливо, прохладно и сыро: прогноз погоды на воскресенье
Разумков обратился ко всем педагогам Украины
Разумков обратился ко всем педагогам Украины
Стоит ли готовиться к осенней девальвации гривны: курс валют 6 октября
Стоит ли готовиться к девальвации гривны: курс валют 6 октября
Google приготовил праздничный Doodle ко Дню учителя
Google приготовил праздничный Doodle ко Дню учителя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь