Разумков о статусе Донбасса: Закон будет писаться вместе с обществом

Новости Украины:Закон о статусе Донбасса будет писаться с привлечением общественности.

Закон об особом статусе Донбасса будет писаться с привлечением общественности. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Надо находить новый закон, новый механизм, этот закон не будет писаться в офисе президента, он будет писаться вместе с обществом", — сказал Д. Разумков.

Он добавил, что новый закон по особом статусе Донбасса заработает после проведения выборов на оккупированных территориях по украинскому законодательству и после того, как их признает ОБСЕ.

К тому же Разумков приветствовал вывод украинских войск из Станицы Луганской, и следующие этапы, которые запланированы на 7 октября в Золотом и Петровском.

"Безопасность будет обеспечиваться силами Национальной гвардии и Национальной полиции", — добавил он.