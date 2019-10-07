В ВР планируют сбор за наличный обмен валюты

Новости Украины:Александр Дубинский внес на рассмотрение законопроект с которым планируют собирать средства за наличный обмен валюты.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировал законопроект, которым планируется ввести сбор с наличных операций обмена валют, средства из этого сбора планируют тратить на развитие спорта.

Текст законопроекта №2208 обнародован на сайте Верховной Рады.

По словам автора законопроекта, после проведения валютной либерализации некоторые банки ввели возможность для своих клиентов производить обмен валют онлайн.

В то же время наличный обмен валют, по его мнению, связан с финансовыми рисками.

"Введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будет стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять операции по продаже и/или покупке иностранных валют в онлайн режиме в безналичной форме без посещения финансовых учреждений, их структурных подразделений и пунктов обмена валют.

Для банков в условиях значительной конкуренции на рынке купли/продажи иностранных валют это также станет дополнительным стимулом по созданию условий клиентам банка для осуществления валютообменных операций в онлайн режиме в безналичной форме", - говорится в пояснительной записке.

Размер сбора должен составлять 1% от валютной операции.

Дубинский надеется, что собранных государством средств от сбора должно хватить для того, чтобы привлечь больше детей к спорту и улучшить место Украины в рейтинге стран мира по уровню здоровья населения.