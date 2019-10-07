Загороднюк в ООС: Местное население поддерживает концепцию разведения сил

Новости Украины:Министр обороны Украины совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.

По поручению президента Украины, министр обороны Андрей Загороднюк и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак побывали в районе проведения ООС.

Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что глава оборонного ведомства встретился с местными жителями, волонтерами и военнослужащими ВСУ, которые выполняют боевые задачи в указанном населенном пункте. В частности, он поговорил с ними о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинском и другом обеспечении жителей Золотого.

"Могу с уверенностью сказать - местное население поддерживает концепцию разведения сил и в целом те планы, которые у нас есть", - подчеркнул Загороднюк.

По словам руководителя военного ведомства, по результатам проведенных встреч будет создан координационный центр, подчиняемый местной администраций, для координирования действий представителей ВСУ, Нацполиции и других структур.

Главная задача центра - оперативное решение всех проблемных вопросов граждан, и обеспечение их безопасности.