Визит комиссара ЕС в оккупированный Крым: в МИД надеются, что чиновник не совершит "профессиональное самоубийство"

Новости Украины:МИД рассчитывает на визит Миятович в оккупированный Крым с соблюдением всех процедур.

В МИД Украины надеются, что визит во временно оккупированный Крым комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович состоится с соблюдением всех необходимых процедур, предусмотренных ее мандатом и международным правом.

Об этом заявил Укринформу заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя сообщения российских СМИ об ожидании визита Миятович в Крым.

"Очевидно, что некоторые московские СМИ еще не выбросили июньские кремлевские "заметки для прессы". МИД уже комментировало в начале лета московские реляции "о выполнении Миятович так называемых договоренностей с Москвой о ее поездке в Крым по приглашению РФ". У нас может быть много претензий к Совету Европы, но хочется верить, что чиновники с таким опытом, как Дуня Миятович, не сделают профессионального самоубийства, и не поедут на оккупированные территории без соблюдения всех необходимых процедур, предусмотренных как ее мандатом, так и международным правом", - отметил Кислица.

Он добавил, что Миятович находится в Страсбурге, на прошлой неделе встречалась с украинским режиссером, бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым и украинскими дипломатами, а украинская миссия в Совете Европы работает над параметрами ее будущих визитов в Украину.

Дипломат также подчеркнул, что для Украины международный мониторинг в Крыму - это "не пиар-акция, как для Москвы", а кропотливая, системная и постоянная работа относительно выполнения оккупантом своих обязанностей в соответствии с нормами международных конвенций и украинского законодательства, необходимость применения которого указывают доклады ООН.

Наконец Кислица отметил, что, как говорил один литературный персонаж, "не читайте по утрам советских газет".

"Этот совет остается актуальным и в отношении российских СМИ", - подчеркнул замминистра.

Как сообщило 7 октября "Эхо Москвы", Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, как ожидается, начнет визит в Крым.