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Пристайко не увидел заинтересованности России в "нормандском" саммите

Пристайко не увидел заинтересованности России в "нормандском" саммите
03:24 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко не видит заинтересованности России во встрече.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит заинтересованности России во встрече лидеров стран «нормандской четверки», поэтому она все время находит причины ее отложить. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече (лидеров стран нормандской четверки. – ред.) По крайней мере на это время встреча откладывается дальше и дальше», - сказал Пристайко.

Он напомнил, что когда французской стороной была предложена дата встречи 16 сентября, в России на это заявили о «технической невозможности Путина приехать».

По словам Пристайко, пока лидеры Украины, Франции и Германии готовы встретиться и предлагают новый набор дат для встречи, но Россия не проявляет готовности встретиться в формате саммита.

Пристайко предположил, что Путина устраивает нынешняя ситуация на Донбассе, и президент РФ готов и дальше тратить на оккупированные территории по $1,5 -2 млрд. на год, чтобы держать Украину привязанной к себе - так, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

Относительно наших немецких и французских друзей, глава МИД отметил, что, по его мнению, они, к сожалению, стремятся поскорее закончить с конфликтом на Донбассе и восстановить с Россией business as usual.

«Если мы найдем среди всех этих разных подходов некую среднюю точку, где смогут встретиться все наши интересы, это будет лучшее, что мы сможем извлечь от встречи четырех людей, которые возглавляют четыре государства», - резюмировал Пристайко.

18 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече советников лидеров стран "нормандского формата" была обсуждена и согласована "формула Штайнмайера" относительно действия закона об особом статусе Донбасса и разведения войск на трех участках.

1 октября Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласовала текст "формулы Штайнмайера" и договорилась о начале разведения сил и средств возле Петровского и Золотого.

Разумков встретился с главой МИД Латвии

Президент Владимир Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться на саммите "нормандской четверки".

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Россия, Встреча, Вадим Пристайко, Нормандский саммит.
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