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Адвокат заявил об угрозе жизни Пашинского в СИЗО

Адвокат заявил об угрозе жизни Пашинского в СИЗО
04:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Адвокат сообщил, что уже официально обратился к органу досудебного расследования о немедленном обеспечении мер безопасности.

Адвокат бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого суд взял под арест, заявил об угрозе жизни его подзащитного в следственном изоляторе. Об этом передает "Радио Свобода".

Как заявил адвокат Андрей Федур, применение безальтернативного ареста сделано с целью "обеспечить физическое уничтожение моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО".

"Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти врагов страны-оккупанта", – добавил Федур, напомнив, что именно Пашинский стал весной 2014 года одним из инициаторов активного сопротивления украинских силовых структур российским гибридным силам на Донбассе с применением против них боевого оружия.

Адвокат сообщил, что уже официально обратился к органу досудебного расследования о немедленном обеспечении мер безопасности. Он также будет обжаловать решение об аресте, которое считает «абсолютно незаконным».

Как сообщалось, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 4 октября сообщили о подозрении бывшему народному депутату Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел инцидент на дороге между народным депутатом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Тогда Пашинский ранил своего оппонента из пистолета марки Glock-19, что, по его словам, является наградным — он получил его в марте 2014 года, когда был и.о. главы Администрации Президента.

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Химикус получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

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Адвокат, СИЗО, Сергей Пашинский, Угроза жизни.
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