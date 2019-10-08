Пэрри отрицает, что оказывал давление на украинское правительство

Новости Украины:Министр энергетики США Рик Перри отверг в понедельник, что он давил на украинское правительство.

Министр энергетики США Рик Пэрри опроверг информацию о его возможной причастности к какому-либо давлению на украинское правительство, а также слухах о вероятной отставке из администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает влиятельное издание Politico со ссылкой на заявление Перри во время пресс-конференции в Вильнюсе, где он сейчас находится с визитом.

"Министр энергетики Рик Перри отверг в понедельник, что он давил на украинское правительство, чтобы ввести двух американских бизнесменов в правления государственной энергетической компании ("Нафтогаз Украины" – ред.), а также то, что он хотел оставить администрацию Трампа", - замечает издание.

Перри признал, что озвучивал кадровые рекомендации для украинской государственной компании "Нафтогаз Украины", но, по его словам, это он делал по просьбе украинской стороны. Он также подтвердил, что "давил" на президента Трампа, чтобы тот сделал приветственный звонок президенту Зеленскому в июле, который сейчас находится в центре расследования по импичменту.

"Абсолютно, я несколько раз просил президента", - заметил в этом контексте Перри.

Напомним: в конце сентября демократы в Палате представителей начали формальную процедуру импичмента президента США. Они настаивают, что он мог давить на украинское руководство с целью инициирования расследования против Джо Байдена, главного политического оппонента Трампа на президентских выборах в США.