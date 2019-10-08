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Разумков: мы отойдем от "турборежима", но не будем работать медленно

Разумков: мы отойдем от "турборежима", но не будем работать медленно
05:35 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Верховная Рада живет в "турборежиме" из-за того, что "много времени она жила в состоянии летаргического сна или комы".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на комментарий Премьер-министра, который высказал мнение, что "турборежим" работы Верховной Рады должен уходить в прошлое. Об этом Разумков сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы отойдем от "турборежима", как об этом говорят в СМИ, мы будем работать, пожалуй, чуть спокойнее, но мы не будем работать медленно. Но относительно предложения Премьер-министра Гончарука, обязательно Верховная Рада прислушается, народные депутаты это услышали, и, я уверен, что они будут учитывать это во время обработки законопроектов, которые будут поступать от Кабинета министров Украины", - отметил Разумков.

В то же время, спикер напомнил, что сегодня Верховная Рада живет в "турборежиме" из-за того, что "много времени она жила в состоянии летаргического сна или комы".

"Сейчас парламент действительно работает, и сегодня есть здесь коллеги, я хотел бы их поблагодарить, за те результаты, которые мы видим на табло Верховной Рады", - сказал Разумков.

Он отметил, что Рада демонстрирует сегодня "эффективную, быструю и достаточно неплохую по качеству работу". Разумков надеется, что это будет сохраняться и в дальнейшем.

Разумков рассказал, когда начнут разрабатывать законопроект об особом статусе Донбасса

Во время презентации Программы действий правительства в Верховной Раде, Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что "турборжим" работы парламента постепенно должен уходить в прошлое.

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Верховная Рада, Дмитрий Разумков, Турборежим, Разумков о Совете.
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