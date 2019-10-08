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Зеленский почтил жертв Холокоста в Бабьем Яру

Зеленский почтил жертв Холокоста в Бабьем Яру
11:54 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото:president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский вместе с представителями еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру.

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве.

Источник: официальный сайт президента

"Глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки возле "Меноры" – памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Детали: Отмечается, что раввины прочитали молитву о жертвах трагедии и почтили их память минутой молчания.

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3 октября в Офисе президента открылась экспозиция "История сквозь лица". В официальном сообщении отмечалось, что проект призван сохранить память о подвиге тысяч украинцев, которые прятали и спасали евреев во время Второй мировой войны и Холокоста.

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Киев, Бабий Яр, Владимир Зеленский.
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