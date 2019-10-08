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В ВР рассмотрят законопроект об отделении ГТС от Нафтогаза

В ВР рассмотрят законопроект об отделении ГТС от Нафтогаза
13:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Твиттер

Новости Украины:ВР рассмотрит законопроект в котором должны отделить ГТС Украины от "Нафтогаза".

Верховная Рада 7 октября зарегистрировала законопроект №2239 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Законопроект зарегистрирован без текста. Вместе с тем, ознакомиться с документом можно на сайте ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Представители ООО "Оператор ГТС" и Секретариата Энергетического сообщества ЕС достигли договоренности относителньо изменений в законодательство Украины, которые являются критически важными для сертификации ООО "Оператор ГТС Украины" и ее успешного прохождения как со стороны Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), так и со стороны Секретариата Энергетического сообщества ЕС.

Выработанные Оператором ГТС изменения в законодательство разработаны во исполнение требований постановления Кабинета министров Украины № 840 от 18 сентября 2019 года относительно отделения и независимости Оператора ГТС (анбандлинга).

В частности, разработаны изменения в Хозяйственный, Земельный и Налоговый кодексы Украины, а также Законы Украины "О трубопроводном транспорте", "Об управлении объектами государственной собственности", "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности", "О Кабинете Министров", "О публичных закупках" и "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".

Для своевременной сертификации нового независимого Оператора ГТС, все изменения в законодательство должны быть рассмотрены и надлежащим образом введены в действие до 1 ноября 2019 года. Ведь именно с этой даты, учитывая ограниченные сроки, должен быть начат процесс юридического оформления передачи активов от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины".

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Оператор ГТС Украины подал в НКРЭКУ заявку на прохождение сертификации как оператор газотранспортной системы во исполнение постановления Кабинета министров Украины №840 от 18 сентября 2019 года. Ожидается, что компания будет сертифицирована национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны Секретариата Энергетического сообщества до 1 января 2020 года.

С 1 января 2020 года должно состояться юридическое отделение ООО "Оператор ГТС Украины". Владеть и управлять им будет ПАО "Магистральные газопроводы Украины", которое подчинено Министерству финансов Украины. Выбранная модель обеспечивает независимость нового оператора ГТС от Группы Нафтогаз Украины - Naftogaz, полное отделение деятельности по транспортировке газа от деятельности по его добыче и поставке.

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Все по теме:

Верховная Рада, Газ, ГТС, Законопроект, Нафтогаз, НКРЭКУ, Оператор ГТС Украины.
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