Нефедов призвал расследовать коррупцию таможенников

Новости Украины:Максим Нефедов призвал расследовать злоупотребления чиновников в реабилитационном центре "Конча-Заспа".

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов инициировал расследование по арене высокопоставленными чиновниками таможни имений в реабилитационном центре в Конча-Заспе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Знаете, что это на фото? Это 15 гектаров земли в Конча-Заспе, которые в 2000 году Киевский городской совет бесплатно передал Государственной таможенной службе. По оценочной стоимости участок сейчас стоит почти 300 млн грн. Здесь таможенники имели бы построить базу отдыха и реабилитационный центр "Конча-Заспа". Вместо этого, как узнали мы месяц назад во время инвентаризации имущества, там построили 28 домов - 9 деревянных и 19 кирпичных, подстанциу и скважину. А потом профсоюз таможни эти дома отдал в аренду, кому бы вы думали?! ПРАВИЛЬНО! Руководству таможни", - рассказал Нефедов.В частности, по его словам, пятикомнатный двухэтажный деревянный коттедж площадью 177 кв. м, изображенный на фото, в 2016 году арендовал бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров.

"В его распоряжении дом до 2033 года, цена - 6 770 грн в месяц (ошибки в цифрах нет). Сейчас работаем, чтобы вернуть элитную недвижимость обратно в профсоюзы и продать на аукционе. И такого у нас еще много - куча активов ДФС имеет странный юридический статус. Короче, инициировали расследование и спасибо за крутой репортаж и съемки с фирменного дрона Денису Бигусу и команде Bihus.info", - добавил Нефедов.

Ранее журналисты издания Bihus.info сообщили, что в 2000 году Киевский городской совет бесплатно передал Государственной таможенной службе в постоянное пользование 15 гектаров земли. Здесь таможенникам разрешили построить базу отдыха - реабилитационный центр "Конча-Заспа" для оздоровления и отдыха рядовых сотрудников. Позже на этом участке был возведен ряд зданий, которые профсоюз таможни передал в аренду руководству таможни, причем по значительно заниженной стоимости - около 4000-6000 грн в месяц.