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Аваков презентовал комитету ВР проект бюджета МВД 2020

Аваков презентовал комитету ВР проект бюджета МВД 2020
15:15 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Арсен Аваков провел встречу с членами комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с комитетом Рады по вопросам правоохранительной деятельности, в ходе которой предоставил депутатам на рассмотрение проект бюджета министерства

Об этом сообщили в департаменте коммуникаций МВД Украины.

Аваков отметил, что проект бюджета составлен с основными показателями, которые будут влиять на цели и задачи, которые выполняет МВД.

По словам министра, аннексия Крыма лишила пограничную службу части техники. Поэтому, он пообещал, что МВД уже в ближайшие три года планирует обеспечить пограничное ведомство 20 новейшими патрульными катерами. 25% этих кораблей будет построено в Украине, по современным технологиям судостроения.

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Также, в ходе встречи, была обсуждена программа финлизинга спасателям и полицейским. В ведомстве отметили, что за полгода работа лизинговой программы работники уже успели получить около 700 квартир.

Аваков отметил, что в планах на следующий год - ряд законодательных инициатив, которые повысят уровень безопасности на дорогах, изменят систему штрафов и снизят порог превышения движения.

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Верховная Рада, МВД, Арсен Аваков, Бюджет МВД 2020.
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