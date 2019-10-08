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У Юнкера заявили о важности возвращения Украине контроля над границей

У Юнкера заявили о важности возвращения Украине контроля над границей
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:По словам Брока, возвращение Украине контроля над границей с РФ является решающим пунктом Минских соглашений.

Установление контроля Украины над неподконтрольным Киеву участком украинско-российской границы на Донбассе является ключевым пунктом Минских соглашений, выполнение которого позволит прекратить проникновение через границу живой силы и вооружения для незаконных вооруженных формирований, подчеркивает специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной, экс-депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок.

"Если есть условие, что Украина вернет контроль над границей, то тогда это – решающий пункт. Потому что если это так, то россияне не смогут доставлять войска и вооружение (сепаратистам), как они делают это до сих пор", - сказал Брок в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что ситуация с выполнением Минских соглашений за 5 прошедших лет не продвинулась, поскольку обе стороны настаивают на первоочередном выполнении обязательств оппонентами, что является неправильным.

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"За последние пять лет не произошло никаких изменений. Нам нужно найти решение, которое предусматривает пошаговую стратегию: одна сторона делает этот шаг, другая сторона – другой и так далее для того, чтобы достичь прогресса. Если никто не хочет делать шагов, ничего не будет происходить вообще", - сказал советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной.

При этом Брок подчеркнул важность для правительства Украины контроля над каждой стадией выполнения достигнутых соглашений.

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Украина, РФ, Элмар Брок, Жан-Клод Юнкер, Минские соглашение.
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